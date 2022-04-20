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В "Укрзалізниці" викрили чотирьох колаборантів

Фото: в "Укрзалізниці" викрили чотирьох колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Серед співробітників "Укрзалізниці" виявили чотирьох колаборантів. Вони співпрацювали з російськими військовими та передавали їм інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

"Мова йде про агентів, які спілкувались з російськими військами і системно передавали їм інформацію. На сьогоднішній день у нас вже є 4 підтверджених колаборанти. Ними вже займаються правоохоронні органи", заявив Камишін.

Він зазначив, що внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам.

"А вони вже в свою чергу роблять свою роботу", - додав Камишін.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила двох співробітників "Укрзалізниці". Їх підозрюють у співпраці з країною-агресором.

Додамо, СБУ викрила у Дніпропетровській та Луганській областях російських агентів.

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