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В Укрзалізниці викрили двох колаборантів

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 17:48
В Укрзалізниці викрили двох колаборантів Фото: СБУ виявила колаборантів в Укрзалізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України викрила двох співробітників Укрзалізниці. Їх підозрюють у співпраці з країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зазначається, що під час спецоперації СБУ затримала одного із керівників структурного підрозділу Донецької залізниці. Чоловік був завербований окупантами та збирав дані про переміщення техніки ЗСУ і їх позиції.

Крім того, правоохоронці затримали співробітника центрального офісу Укрзалізниці. Він закликав колег підтримувати Росію. Зокрема, масово розсилав у месенджери ворожу агітацію.

Щобільше під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій та мародерства.

Колаборантам вже повідомили підозру та взяли під варту. Також їх звільнено з Укрзалізниці. У компанії заявили, що будуть проводити власні заходи щодо виявлення колаборантів.

Нагадаємо, СБУ викрила у Дніпропетровській та Луганській областях російських агентів.

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