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"Укрзализныця" сделала важное заявление об электричках 24 ноября

Фото: электрички должны выйти на маршруты 24 ноября (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на проблемы с электроснабжением, пригородные электрички выйдут на маршруты по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского на телемарафоне.

"Скажу важное о пригородном сообщении, потому что утром много людей на электричках добираются на работу… На сегодня по Киеву все направления уже зарезервированы, будут дизель-поезда из Фастова, Ирпеня и ближайших городов. Будет возможность добраться на работу. В принципе, это касается большинства регионов", - отметил он.

Он также предупредил, что частота курсирования пригородных поездов может быть меньшей.

Напомним, ранее Перцовский рассказал, что делать, если из-за перебоев со светом опоздал на поезд.

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