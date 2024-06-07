"Укрзализныця" меняет график электричек из-за дефицита электроэнергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УЗ .

Отмечается, что железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов. Это необходимо для экономии потребления электроэнергии в стране.

"Укрзализныця" в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Изменения не будут касаться критически важных электричек, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно", - пишет компания.

То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Первые изменения в расписании произошли уже с 7 июня на отдельных направлениях Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах.

УЗ хочет реализовать проекты для генерации электроэнергии

Компания уточнила, что является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. Поэтому УЗ планирует реализовать в разных регионах Украины проекты для генерации электроэнергии. Речь идет о десятках объектов распределенной генерации общей мощностью до 250 МВт.

"Это позволит частично покрыть потребности в питании объектов критической инфраструктуры "Укрзализныци", а также потребителей по всей Украине, которые подключены к распределительной сети общества", - пишет компания.