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"Укрзализныця" в октябре сократила перевозку металлопродукции на 9,2%

Фото: "Укрзализныця" в октябре сократила перевозку металлопродукции на 9,2% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

АО "Укрзализныця" по итогам октября 2022 года сократило перевозку металлопродукции на 9,2% по сравнению с сентябрем текущего года - до 628,4 тыс. т. По сравнению с октябрем 2021 года, перевозки сократились на 62,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Экспортные перевозки черных металлов в октябре 2022 года сократились на 13,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 330,6 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок металлов по виду сообщения составляет 53%.

На внутренние перевозки приходится 43%. Всего за месяц во внутреннем сообщении перевезено 268,7 тыс. т металлопродукции, что на 10,4% меньше м/м.

"Уменьшение перевозок произошло во внутреннем сообщении и на экспорт. Наибольшее уменьшение произошло с "Каметстали" (сейчас задействовано 30% мощностей), Никопольского завода ферросплавов (50% мощностей, и "АрселорМиттал" (50% мощностей, учитывая падение объемов продукции, рост стоимости) электроэнергии, а также наполненность составов)", - отмечает УЗ.

По итогам января-октября 2022 года перевозки металлопродукции железнодорожными путями сократились на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький констатировал, что металлургическая отрасль Украины переживает тяжелейший кризис за всю независимость.

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Укрзализныцяэкспорт металлолома