"Укрзализныця" в октябре сократила перевозку металлопродукции на 9,2%

Экспортные перевозки черных металлов в октябре 2022 года сократились на 13,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 330,6 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок металлов по виду сообщения составляет 53%.

На внутренние перевозки приходится 43%. Всего за месяц во внутреннем сообщении перевезено 268,7 тыс. т металлопродукции, что на 10,4% меньше м/м.

"Уменьшение перевозок произошло во внутреннем сообщении и на экспорт. Наибольшее уменьшение произошло с "Каметстали" (сейчас задействовано 30% мощностей), Никопольского завода ферросплавов (50% мощностей, и "АрселорМиттал" (50% мощностей, учитывая падение объемов продукции, рост стоимости) электроэнергии, а также наполненность составов)", - отмечает УЗ.

По итогам января-октября 2022 года перевозки металлопродукции железнодорожными путями сократились на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький констатировал, что металлургическая отрасль Украины переживает тяжелейший кризис за всю независимость.