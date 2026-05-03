"Укрзализныця" запустила первый детский вагон из Харькова

Детали первого рейса

Вагон для детей отправился в составе поезда №001/002 "Единство". В компании сообщили, что во время первого путешествия он был заполнен на все 100%.

Несмотря на сложный день для Харькова, поездка принесла маленьким пассажирам положительные эмоции.

Вагон был создан в партнерстве с компанией Visa. В компании отмечают, что главным приоритетом остается безопасность детей во время путешествия.

Фото: "Укрзализныця" запустила первый детский вагон (facebook.com/"Укрзализныця")

"Следим, чтобы дорога всегда была безопасной - и приключенческой только в хорошем смысле", - отмечают в "Укрзализныце".