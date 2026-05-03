"Укрзализныця" запустила первый детский вагон из Харькова

19:00 03.05.2026 Вс
2 мин
Вагон заполнен на 100% - подробности первого рейса
aimg Сергей Козачук
Фото: "Укрзализныця" запустила первый детский вагон (facebook.com/"Укрзализныця")

Детский вагон "Укрзалізниці" впервые отправился в рейс из Харькова в Ивано-Франковск со стопроцентной заполненностью.

Детали первого рейса

Вагон для детей отправился в составе поезда №001/002 "Единство". В компании сообщили, что во время первого путешествия он был заполнен на все 100%.

Несмотря на сложный день для Харькова, поездка принесла маленьким пассажирам положительные эмоции.

Вагон был создан в партнерстве с компанией Visa. В компании отмечают, что главным приоритетом остается безопасность детей во время путешествия.

Фото: "Укрзализныця" запустила первый детский вагон (facebook.com/"Укрзализныця")

"Следим, чтобы дорога всегда была безопасной - и приключенческой только в хорошем смысле", - отмечают в "Укрзализныце".

Нововведения "Укрзализныци"

Напомним, что "Укрзализныця" в последнее время внедрила ряд важных обновлений, направленных на улучшение сервиса, повышение комфорта и безопасности пассажиров во время путешествий.

В частности, со 2 мая начала действовать обновленная система возврата средств за билеты. Главное изменение заключается во внедрении прогрессивной шкалы, где сумма компенсации зависит от времени, когда пассажир отказывается от поездки.

Кроме того, поездные бригады получили дополнительные спецсредства и инвентарь, среди которых фонари, свистки и пледы. Это сделано для лучшей координации действий персонала и обеспечения безопасной эвакуации в случае угрозы.

Создание детских вагонов является еще одним шагом в рамках программы компании, направленной на создание более удобных условий для семей с детьми.

