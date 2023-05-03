RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" запускает новый поезд из Одессы в Винницу: как будет курсировать

Фото: из Одессы в Винницу запускают новый поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из Одессы в Винницу запускают новый региональный железнодорожный маршрут. Первый поезд отправится уже 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36. Обратный рейс №801 из Винницы будет отправляться в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

"На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзализныци" уже в этом году", - говорится в сообщении.

Билеты скоро появятся в продаже, их можно будет приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: УЗ назначила новый поезд из Одессы в Винницу (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Харькова и Киева в Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяОдессаВинница