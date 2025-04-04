"Укрзализныця" возобновила еще один из онлайн-сервисов: какие функции работают

"Укрзализныця" восстанавливает работу своих онлайн-сервисов после масштабной кибератаки. Сегодня стал доступен личный кабинет клиента на "е.Портал УЗ-Карго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"С сегодняшнего дня уже доступен личный кабинет клиента на е.Портал УЗ-Карго с сервисом оформления перевозочных документов", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что все еще недоступна возможность осуществлять перевозки по электронной накладной. Поэтому перевозки временно осуществляются по бумажным накладным.

Восстановление работы "Автоматизированной системы управления грузовыми перевозками" уже на завершающем этапе. Ее планируют запустить до 9 апреля.

После ее восстановления станут доступны:

контроль за балансом средств на лицевых счетах (оперативное сальдо);

выдача перечней списания средств с лицевых счетов отправителей;

предоставление информации по дислокации грузовых вагонов на сети АО "Укрзализныця";

планирование перевозок.

"Количество сервисов на е.Портал УЗ-Карго постепенно будет увеличиваться. В частности, сервисы по подписанию договоров и ведения претензионно-исковой работы ожидаются во второй декаде апреля", - сообщили в компании.

Кибератака на "Укрзализныцю"

В конце марта "Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке, которая привела к значительным сбоям в системах онлайн-продажи билетов и сервисах заказах услуг.