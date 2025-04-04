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"Укрзализныця" возобновила еще один из онлайн-сервисов: какие функции работают

Пятница 04 апреля 2025 19:37
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"Укрзализныця" возобновила еще один из онлайн-сервисов: какие функции работают Иллюстративное фото: "Укрзализныця" возобновила онлайн-сервис грузовых перевозок (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" восстанавливает работу своих онлайн-сервисов после масштабной кибератаки. Сегодня стал доступен личный кабинет клиента на "е.Портал УЗ-Карго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"С сегодняшнего дня уже доступен личный кабинет клиента на е.Портал УЗ-Карго с сервисом оформления перевозочных документов", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что все еще недоступна возможность осуществлять перевозки по электронной накладной. Поэтому перевозки временно осуществляются по бумажным накладным.

Восстановление работы "Автоматизированной системы управления грузовыми перевозками" уже на завершающем этапе. Ее планируют запустить до 9 апреля.

После ее восстановления станут доступны:

  • контроль за балансом средств на лицевых счетах (оперативное сальдо);
  • выдача перечней списания средств с лицевых счетов отправителей;
  • предоставление информации по дислокации грузовых вагонов на сети АО "Укрзализныця";
  • планирование перевозок.

"Количество сервисов на е.Портал УЗ-Карго постепенно будет увеличиваться. В частности, сервисы по подписанию договоров и ведения претензионно-исковой работы ожидаются во второй декаде апреля", - сообщили в компании.

Кибератака на "Укрзализныцю"

В конце марта "Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке, которая привела к значительным сбоям в системах онлайн-продажи билетов и сервисах заказах услуг.

Сейчас восстановлена интеграция "Укрзализныци" с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных.

Компания уже возобновила мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и официальный сайт. Также удалось возобновить верификацию через "Дія.Підпис", что обеспечивает доступ к популярным международным рейсам для военных.

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