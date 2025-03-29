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"Укрзализныця" возобновила онлайн-сервисы по продаже билетов: что доступно для пассажиров

Фото: "Укрзализныця" возобновила онлайн-сервисы (facebook.com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

"Укрзализныця" возобновила онлайн-сервисы по продаже билетов после технических работ. Теперь доступны новые функции, в частности планирование путешествий с пересадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Онлайн-сервисы по продаже билетов "Укрзализныци" вернулись к нормальной работе после переезда на новую платформу.

Ночью был завершен успешный переход, установлена дополнительная защита, и сейчас активно восстанавливается дополнительный функционал.

В мобильном приложении уже доступна возможность планирования путешествий с пересадками. В течение дня поочередно будут восстанавливаться онлайн-табло с расписаниями поездов на станциях.

Сейчас очередей у вокзальных касс не наблюдается, все работает стабильно, а поезда продолжают двигаться по графику.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки, произошедшей 23 марта 2025 года.

Благодаря непрерывной работе специалистов в течение 89 часов удалось восстановить базовый функционал сайта и приложения, в частности продажу и возврат билетов на все направления с возможностью приобретения за 20 суток до отправления.

Сейчас система может испытывать временные технические перебои из-за пиковых нагрузок. Пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только при необходимости. В то же время, на вокзалах Киева и Львова открыты дополнительные кассы для удобства пассажиров.

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УкрзализныцяБилеты