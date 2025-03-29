"Укрзализныця" возобновила онлайн-сервисы по продаже билетов: что доступно для пассажиров

Онлайн-сервисы по продаже билетов "Укрзализныци" вернулись к нормальной работе после переезда на новую платформу.

Ночью был завершен успешный переход, установлена дополнительная защита, и сейчас активно восстанавливается дополнительный функционал.

В мобильном приложении уже доступна возможность планирования путешествий с пересадками. В течение дня поочередно будут восстанавливаться онлайн-табло с расписаниями поездов на станциях.

Сейчас очередей у вокзальных касс не наблюдается, все работает стабильно, а поезда продолжают двигаться по графику.