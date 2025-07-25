ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается

Пятница 25 июля 2025 10:21
UA EN RU
"Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается Фото: "Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" меняет правила приобретения билетов на ряд популярных поездов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - отметили в компании.

На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

  • №105/106 Одесса - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №12 Львов - Одесса;
  • №27/28 Киев - Чоп.

Отмечается, что приобрести билеты на эти рейсы через кассы с 1 августа будет невозможно.

Кого не будут касаться новые правила

В УЗ добавляют, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через "Армия+".

"Укрзализныця" также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - добавили в пресс-службе компании.

Сложности с приобретением билетов на поезда

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.

Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

На фоне жалоб в УЗ отметили, что также усиливают контроль документов при посадке пассажиров в поезда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте