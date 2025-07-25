"Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается

"Укрзализныця" меняет правила приобретения билетов на ряд популярных поездов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - отметили в компании.

На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

№105/106 Одесса - Киев;

№91/92 Львов - Киев;

№29/30 Киев - Ужгород;

№12 Львов - Одесса;

№27/28 Киев - Чоп.

Отмечается, что приобрести билеты на эти рейсы через кассы с 1 августа будет невозможно.

Кого не будут касаться новые правила

В УЗ добавляют, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через "Армия+".

"Укрзализныця" также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - добавили в пресс-службе компании.