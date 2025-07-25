"Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается
"Укрзализныця" меняет правила приобретения билетов на ряд популярных поездов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дія.Підпис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - отметили в компании.
На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:
- №105/106 Одесса - Киев;
- №91/92 Львов - Киев;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №12 Львов - Одесса;
- №27/28 Киев - Чоп.
Отмечается, что приобрести билеты на эти рейсы через кассы с 1 августа будет невозможно.
Кого не будут касаться новые правила
В УЗ добавляют, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.
Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через "Армия+".
"Укрзализныця" также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - добавили в пресс-службе компании.
Сложности с приобретением билетов на поезда
Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.
Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.
На фоне жалоб в УЗ отметили, что также усиливают контроль документов при посадке пассажиров в поезда.
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