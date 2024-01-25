"Укрзализныця" создаст свое подразделение операторов дронов: чем они будут заниматься

Инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также позволит ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе.

Компания-перевозчик уже подписала меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА "Крук". Обучение, в частности, будет проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую Центр создает вместе с Фондом "Возрождение".

Инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также учить инженерной подготовке, в частности сборке и обслуживанию дронов.

БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества "Укрзализныци" на станциях и перегонах, фиксирования правонарушений, выявления краж топлива из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.

Первым шагом будет создание тестового подразделения. Далее на его базе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем.

Напомним, недавно вокруг "Укрзализныци" возник новый скандал. Пользователи сети обнаружили, что компания до сих пор печатает билеты с российским переводом. Проблема заключается в устаревшем программном обеспечении и принтерах на кассах.

Также "Укрзализныця" недавно запустила услугу перевозки автомобилей.

Тем временем девять станций Городской электрички в Киеве изменят свои названия.

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