"Укрзалізниця" отменила два утренних рейса: пассажирам нужно добираться своим ходом
После ночной атаки по объектам критической инфраструктуры, которая произошла 11 января, в Житомирской области зафиксированы сбои в работе транспорта и энергосистемы. Из-за повреждений продолжаются восстановительные работы, что повлияло на движение пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.
Атака по инфраструктуре Житомирщины
В ночь на воскресенье, 11 января, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.
В результате атаки пострадали двое работников — они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
После попаданий возникли пожары. Работы по ликвидации последствий проходили в сложных условиях, поскольку тушение осложнялось повторными воздушными тревогами.
Аварийные отключения света в регионе
Кроме того, в Коростенском районе, как и в самом городе Коростень, были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго". Энергетики призывают жителей отключить от сети бытовую технику, чувствительную к перепадам напряжения, до стабилизации ситуации.
Изменения в движении пригородных поездов
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры на Житомирщине требуется дополнительное время для восстановления. В связи с этим завтра, 12 января, временно не будут курсировать два утренних пригородных рейса "Укрзалізниці":
— №6480 Олевск — Коростень, отправление в 04:47
— №6481 Коростень — Олевск, отправление в 09:48
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании при планировании поездок, и подобрать альтернативные способы передвижения по Коростенской ОТГ.
Напоминаем, что в Житомирской области 22 декабря 2025 года из-за аварии с грузовым поездом в районе Коростеня было нарушено движение на железной дороге: в результате схождения локомотива с рельсов пассажирский поезд №45/46 Харьков — Ужгород совершил экстренную остановку. Серьезных травм среди пассажиров не зафиксировано, одной женщине оказали помощь на месте после пореза стеклом.
Отметим, что грузовой поезд "Укрзалізниці", который сошел с рельсов в Житомирской области, предварительно мог быть поврежден в результате вражеской атаки при помощи ударного дрона.