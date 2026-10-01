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"Укрзализныця" отменяет часть поездов в Сумы: как ездить с 1 октября

13:41 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

С 1 октября в Сумской и Харьковской областях меняют организацию железнодорожного сообщения из-за ситуации с безопасностью. Часть поездов в Сумы отменяют, а на отдельных участках пассажиров будут подвозить на автобусах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, Сумской ОВА и "Укрзализныци".

Какие поезда в Сумы отменяют

Из-за интенсивных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру с 1 октября "Укрзализныця" отменяет движение таких поездов дальнего сообщения:

  • №66 Киев - Сумы;
  • №776 Киев - Сумы;
  • №775 Сумы - Киев;
  • №779 Сумы - Киев.

Поезд №144 Сумы - Рахов будет ежедневно курсировать из Конотопа , а №143 Рахов - Сумы - в Конотоп.


УЗ отменила ряд поездов в Сумы (скриншот с сайта "Укрзализныци")

"Укрзализныця" прорабатывает вопросы автобусного сообщения до и от станции Конотоп для пассажиров этих поездов. Его планируют организовать по тарифам перевозчика.

Как будет работать сообщение "поезд + автобус"

На определенных прифронтовых участках Сумской и Харьковской области "Укрзалізниця" вместе с областными военными администрациями запускает пилотный проект комбинированного сообщения.

Если из-за угрозы поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, пассажиров будут довозить автобусами.

Движение поездов и автобусов будет согласовываться. Если один из них будет задерживаться, другой будет ждать пассажиров. За ситуацией с безопасностью будут следить мониторинговые центры "Укрзализныци".

Пересадочные билеты на ближайшие даты для определенных поездов уже доступны в приложении "Укрзализныци". При этом доступность и стоимость полного билета не меняются.

Что будет с пригородными поездами в Сумской области

Пригородное сообщение в Сумской области работает в ограниченном и гибком режиме согласно текущей ситуации с безопасностью.

Стабильным остается движение на полностью восстановленной в середине сентября линии Люботин - Сумы.

По графику курсируют:

  • №6001 Кириковка - Сумы: 05:13 - 07:40;
  • №6002 Сумы - Люботин: 08:10 - 12:50;
  • №6003 Люботин - Сумы: 12:30 - 17:20;
  • №6004 Сумы - Люботин: 17:35 - 22:14.

Из-за оперативных смен пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание непосредственно в кассах вокзалов или через чат-боты перевозчика.

Напомним, российские войска регулярно наносят удары по Сумам. Вражеские беспилотники в начале сентября атаковали поезд Киев-Сумы на подъезде к городу. Тогда своевременно остановили состав, а пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать. После этого случая поезда курсировали до/со станции Конотоп, а затем пассажиров довозили автобусом.

РБК-Украина также рассказывала, как курсируют поезда в Украине во время разных уровней воздушных тревог.

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