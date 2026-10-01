"Укрзализныця" отменяет часть поездов в Сумы: как ездить с 1 октября

С 1 октября в Сумской и Харьковской областях меняют организацию железнодорожного сообщения из-за ситуации с безопасностью. Часть поездов в Сумы отменяют, а на отдельных участках пассажиров будут подвозить на автобусах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, Сумской ОВА и "Укрзализныци".
Из-за интенсивных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру с 1 октября "Укрзализныця" отменяет движение таких поездов дальнего сообщения:
Поезд №144 Сумы - Рахов будет ежедневно курсировать из Конотопа , а №143 Рахов - Сумы - в Конотоп.
УЗ отменила ряд поездов в Сумы (скриншот с сайта "Укрзализныци")
"Укрзализныця" прорабатывает вопросы автобусного сообщения до и от станции Конотоп для пассажиров этих поездов. Его планируют организовать по тарифам перевозчика.
На определенных прифронтовых участках Сумской и Харьковской области "Укрзалізниця" вместе с областными военными администрациями запускает пилотный проект комбинированного сообщения.
Если из-за угрозы поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, пассажиров будут довозить автобусами.
Движение поездов и автобусов будет согласовываться. Если один из них будет задерживаться, другой будет ждать пассажиров. За ситуацией с безопасностью будут следить мониторинговые центры "Укрзализныци".
Пересадочные билеты на ближайшие даты для определенных поездов уже доступны в приложении "Укрзализныци". При этом доступность и стоимость полного билета не меняются.
Пригородное сообщение в Сумской области работает в ограниченном и гибком режиме согласно текущей ситуации с безопасностью.
Стабильным остается движение на полностью восстановленной в середине сентября линии Люботин - Сумы.
По графику курсируют:
Из-за оперативных смен пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание непосредственно в кассах вокзалов или через чат-боты перевозчика.
Напомним, российские войска регулярно наносят удары по Сумам. Вражеские беспилотники в начале сентября атаковали поезд Киев-Сумы на подъезде к городу. Тогда своевременно остановили состав, а пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать. После этого случая поезда курсировали до/со станции Конотоп, а затем пассажиров довозили автобусом.
РБК-Украина также рассказывала, как курсируют поезда в Украине во время разных уровней воздушных тревог.