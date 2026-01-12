"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: актуальная ситуация для пассажиров

Из-за непогоды и ситуации с безопасностью в Украине часть поездов "Укрзализныци" курсирует с опозданием, однако компания уверяет, что делает все возможное, чтобы минимизировать задержки и поддержать пассажиров в пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Сейчас с опозданием более двух часов курсируют четыре поезда. Самая большая задержка - у поезда №749/750 Будапешт - Киев, который отстает от графика более чем на пять часов. В УЗ отмечают, что рейс специально ускоряют, чтобы он прибыл в столицу до начала комендантского часа.
Для 291 пассажира этого поезда и бригады на борту уже передали "Железный перекус" от World Central Kitchen - такой формат тестируют впервые.
Для пассажиров поезда №93 Харьков - Холм, которые прибывают в Киев после полуночи, организуют автобусный трансфер или размещение в комфорт-залах ожидания - на выбор пассажиров.
Поезд №119 должен прибыть в Холм ориентировочно в 18:40 с задержкой около 50 минут. В то же время польские диспетчеры придержат поезд EC 430 в Берлин и Щецин через Варшаву, чтобы пассажиры успели на пересадку.
Также "Укрзализныця" усиливает координационную работу на станции Холм. Со вторника, 13 января, там будет работать отдельная команда сотрудников, которая будет информировать о задержках, помогать с посадкой и сопровождать пассажиров.
В компании напоминают, что на время вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах является бесплатным для пассажиров с билетами. Также советуют следить за обновлениями через:
Ранее РБК-Украина писало об очередных российских ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины, из-за которых возможны задержки поездов. "Укрзализныця" восстанавливает повреждения, организовывает автобусные трансферы для пассажиров и обеспечивает движение поездов в усиленном режиме.