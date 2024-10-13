Укрзализныця нуждается в анализе своей финансовой эффективности, - УСПП

Нужно провести анализ финансовой эффективности Укрзализныци, ведь сейчас у госкомпании значительно раздуты расходы, а использование собственных ресурсов ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха.

"Есть огромное количество проблемных вопросов, которые необходимо решать в самой Укрзализныце. Потому что сегодня система закрыта. Мы видим, что очень много неэффективных затрат. Огромные проблемы в контексте государственно-частного партнерства по использованию в том числе подвижного состава, необходимости привлечения частного бизнеса для решения проблем тяги. Поэтому инициативы по повышению железнодорожных тарифов необходимо сопровождать глубоким анализом финансовой эффективности самой Укрзализныци.

Он отметил, что условия для украинского бизнеса, включая экспортеров, сейчас очень тяжелые. К проблемам добавился дефицит рабочих кадров в связи с мобилизацией и несовершенными механизмами баланса потребностей экономики и обороны государства. Очень серьезно влияет нестабильное энергоснабжение.

"Именно поэтому сейчас мы работаем в диалоге с Укрзализныцей, Мининфраструктуры, с тем чтобы решения принимались на основе технико-экономических расчетов, прогноза последствий, - резюмировал эксперт.

Напомним, в течение девяти месяцев текущего года УЗ перевезла 131,9 млн. т грузов, что на 23,3% больше показателя аналогичного периода в прошлом году. Это рекордный показатель объема перевозки грузов за девять месяцев железнодорожным транспортом за военное время.