"Укрзализныця" повысила тарифы на пригородные поезда: где выросли цены

В компании рассказывают, что вводится новая шестизоновая система тарифов, согласно которой дальность поездки будет влиять на ее стоимость. Постепенно систему планируют распространить и на другие регионы Украины.

Первыми новые тарифы с 15 сентября начали действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

С 22 сентября они будут введены в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Сколько теперь стоит проезд

Пассажиры будут платить фиксированную сумму в пределах каждой тарифной зоны:

до 50 км - 30 гривен ;

; 51-90 км - 55 гривен ;

; 91-130 км - 75 гривен ;

; 131-170 км - 95 гривен ;

; 171-250 км - 115 гривен ;

; свыше 250 км - 150 гривен.

То есть, если поездка попадает в одну тарифную зону, стоимость будет одинаковой независимо от того, сколько именно километров пассажир проедет в ее пределах.

Например, для поездки на 51 км и на 90 км будет действовать одинаковая цена - 55 гривен.

"Укрзализныця" объяснила повышение

В компании отмечают, что пригородные перевозки остаются убыточными. Среди причин называют неуплату рядом администраций компенсаций за перевозку льготников, а также рост стоимости электроэнергии, горючего и других ресурсов.

В "Укрзализныце" ожидают, что новая модель поможет частично сократить убытки без существенного повышения стоимости проезда. За счет этого компания также планирует сохранить действующие пригородные маршруты и остановки и направить больше средств на ремонт и модернизацию поездов.