Укрзализныця обновила график движения поездов: что изменилось и какие новые направления

Так, в Украине появились еще 14 новых железнодорожных рейсов, среди которых 4 поезда в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Среди новых рейсов ранее введенные маршруты Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Также скоро готовятся к запуску поезда:

№111/112 Изюм - Киев;

№ 131/132 Запорожье - Львов, который будет следовать через Киев, Житомир, Ковель и Днепр;

№191/192 Краматорск - Одесса, который будет следовать через Днепр.

Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны: