Укрзализныця обновила график движения поездов: что изменилось и какие новые направления

Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. В частности, появились четыре новых маршрута международного сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Так, в Украине появились еще 14 новых железнодорожных рейсов, среди которых 4 поезда в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Среди новых рейсов ранее введенные маршруты Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.
Также скоро готовятся к запуску поезда:
Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:
№3/4 Запорожье - Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
№5/6 Запорожье - Ивано-Франковск продлен до Рахова;
№ 5/16 Харьков - Ивано-Франковск продлен до Рахова;
№ 7/18 Харьков - Львов продлен до Ужгорода;
№21 Харьков - Львов продлен до Трускавца;
№41/42 Днепр - Львов продлен до Трускавца;
№149/150 Кременчуг - Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
№45/46 Харьков - Ужгород возвращается к курсированию через Сумы;
№7/8 Киев - Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
№49/50 Киев - Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.
Напомним, что Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском, которое было остановлено еще в начале апреля из-за масштабного обстрела.
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