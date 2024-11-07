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"Укрзализныця" должна пересмотреть тарифы на перевозки, чтобы конкурировать с европейцами, - эксперт

Четверг 07 ноября 2024 13:14
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"Укрзализныця" должна пересмотреть тарифы на перевозки, чтобы конкурировать с европейцами, - эксперт Фото: "Укрзализныця" должна пересмотреть тарифы на грузовые перевозки, чтобы конкурировать с европейцами (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Если в Украине будет расширяться сеть железных дорог с европейским стандартом пути 1435 мм, а доступ к украинскому рынку получат западные железнодорожные перевозчики, рынок грузовых перевозок может существенно возрасти, но это может задать вопрос о выживании "Укрзализныци" в условиях жесткой конкуренции.

Об этом заявил директор компании "Логистическая мастерская" Виктор Барановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

Логист считает, что это произойдет безизбежно, даже несмотря на определенный дефицит украинских вагонов, способных двигаться по евроколеи. "Европа зайдет к нам со своими вагонами, если мы дадим им грузы", - говорит Барановский.

"Какие шансы выжить у УЗ при нормальной конкуренции, когда исчезнут эти 85 мм разницы в пути? Приблизительно такие же как у "Укрпочты" против "Новой почты", - сравнил эксперт.

Ранее эксперты рынка железнодорожных перевозок, обсуждая вопросы повышения грузовых тарифов, неоднократно выражали сомнения в конкурентоспособности УЗ.

"Схема работы у компании очень проста: когда у них заканчиваются деньги, они идут к потребителю, собирают "урожай" и закрывают проблемы, которые у них есть. А что будет, когда они будут конкурировать с перевозчиками из Евросоюза, если это все соединяется? Как "Укрзализныця" готовится к открытой конкуренции?", - отмечал вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

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Укрзализныця
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