В компании пояснили, что продажа билетов на 13 декабря и последующие даты будут открываться постепенно в течение этой и следующей недели. Причина - обновление графика движения ряда поездов в пределах перехода на расписание 2026-2027 годов, которое начинает действовать именно 13 декабря.

После завершения необходимых корректировок графика билеты будут постепенно появляться в продаже. Так что их отсутствие сейчас не обязательно означает отмену рейсов.

УЗ объяснила, почему нет билетов на некоторые поезда с 13 декабря (скриншоты из Threads)

За сколько дней открывают продажу билетов

По информации на официальном сайте "Укрзализныци", во время военного состояния билеты на большинство поездов открывают в продажу за 20 суток до отправления в 8:00.

Для поездов в Польшу и обратно продажа начинается за 20 суток в 9:00.

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В то же время иногда продажи могут временно закрывать из-за корректировки графика движения. Кроме того, из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены оперативно принимать решения о возможности движения поездов. Поэтому на отдельных направлениях билеты появляются всего за 10 суток до отправления.