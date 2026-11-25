Пассажиры не могут купить билеты на ряд поездов, которые должны отправляться с 13 декабря. В частности, пользователи соцсетей жалуются на отсутствие билетов на некоторые рейсы и ограниченное количество поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ "Укрзализныци" в Threads.
В компании пояснили, что продажа билетов на 13 декабря и последующие даты будут открываться постепенно в течение этой и следующей недели. Причина - обновление графика движения ряда поездов в пределах перехода на расписание 2026-2027 годов, которое начинает действовать именно 13 декабря.
После завершения необходимых корректировок графика билеты будут постепенно появляться в продаже. Так что их отсутствие сейчас не обязательно означает отмену рейсов.
УЗ объяснила, почему нет билетов на некоторые поезда с 13 декабря (скриншоты из Threads)
По информации на официальном сайте "Укрзализныци", во время военного состояния билеты на большинство поездов открывают в продажу за 20 суток до отправления в 8:00.
Для поездов в Польшу и обратно продажа начинается за 20 суток в 9:00.
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В то же время иногда продажи могут временно закрывать из-за корректировки графика движения. Кроме того, из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены оперативно принимать решения о возможности движения поездов. Поэтому на отдельных направлениях билеты появляются всего за 10 суток до отправления.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что на популярные направления места могут раскупить уже за первые два дня. Пассажиры могут отслеживать появление свободных мест через мониторинг в приложении перевозчика или воспользоваться автовыкупом - для этого нужно предварительно оплатить билет и подтвердить операцию через "Дія. Подпись".
Если планы изменились, билет можно вернуть онлайн или в кассе, но сумма компенсации зависит от того, сколько времени осталось до отправки. В случае добровольного возвращения за несколько дней до поездки пассажиру возмещают только часть стоимости, тогда как при отмене рейса по вине перевозчика возвращают полную сумму без комиссии.