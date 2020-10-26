"Укртранснафта" введе в експлуатацію обхідну ділянку нафтопроводу "Дружба"

АТ "Укртранснафта" введе в експлуатацію ділянку виносу нафтопроводу "Броди-Держкордон" ("Дружба"), збудовану понад 10 років тому з метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 21 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, постанова уряду дозволяє прийняти в експлуатацію обхідну трасу нафтопроводу, яку підприємство збудувало для мінімізації ризиків забруднення одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України.

За даними прес-служби нафтопровід "Броди-Держкордон" на цій ділянці проходить вздовж русла річки Стрий, наближаючись на окремих ділянках на відстань до 50 м від русла та частково проходить у межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод. Стрийський водозабір забезпечує питною водою понад 500 тисяч водокористувачів у Львові, Трускавці, Моршині, Стриї та Дрогобичі.

У випадку пошкодження нафтогону на цій ділянці існує ризик виходу нафти та забруднення річки із потраплянням нафти у підруслові споруди водозабору. З цих причин Укртранснафта у 2006 році вирішила винести обидві нитки нафтопроводу "Броди - Держкордон" на ділянці км 157 - км 165 з другого поясу санітарної охорони Стрийського водозабору прісних вод і побудувати нову ділянку нафтопроводу.

Наприкінці 2008 року будівництво зупинилось через зміни земельного законодавства, хоча на час призупинки будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені. Введення в експлуатацію затрималось на 10 років через складнощі оформлення права власності чи користування земельними ділянками, на яких збудована нова ділянка нафто гону, повідомили в "Укртранснафті".

"Рішення уряду дозволяє ввести нову ділянку в експлуатацію та приєднати її до діючого нафтопроводу "Броди-Держкордон" у максимально стислі терміни", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, в грудні 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2020 року "Укртранснафта" вперше транспортувала нафту марки WTI (West Texas Intermediate) на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.