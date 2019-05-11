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"Укртранснафта" відновила транзит нафти до Євросоюзу

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 16:17
"Укртранснафта" відновила транзит нафти до Євросоюзу
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Спеціалісти провели додаткові дослідження нафти у трубопроводі

У суботу, 11 травня, оператор системи магістральних нафтопроводів України "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського союзу нафтопроводом "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії у Facebook.

Як повідомляється, спеціалісти угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти у нафтопроводі "Дружба" та підтвердили готовність до її прийому.

"Сьогодні, 11 травня, о 14.35 АТ "Укртранснафта" відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу "Дружба", - зазначили в компанії.

&quot;Укртранснафта&quot; відновила транзит нафти до Євросоюзу

Нагадаємо, раніше в "Укратранснафті" заявили, що компанія готова до відновлення транзиту нафти до Європейського союзу. У понеділок, 6 травня, компанія почала отримувати чисту нафту нафтопроводом "Дружба".

30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по нафтопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту. За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Як писало РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагатиме від Російської Федерації компенсації збитку від надходження забрудненої нафти в нафтопровід "Дружба".

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Новини України нефтьтранзитнефтепроводУкртранснафта
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