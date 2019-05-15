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"Укртранснафта" вимагає від Росіє компенсації за брудну нафту


Сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди

Питання про компенсацію додаткових витрат на проведення нестандартних робіт, пов’язаних із витісненням некондиційної нафти із нафтопроводу "Дружба" було розглянуто 14 травня в Братиславі. Про це повідомляє "Укртранснафта" у Facebook.

Згідно з повідомленням, у засіданні Міжнародної асоціації транспортувальників нафти у Братиславі взяли участь російська "Транснефть", угорська Група MOL, словацька Transpetrol та АТ "Укртранснафта".

В "Укртранснафті" відзначили, що питання компенсації не передбачене діючою угодою про надання послуг з транзиту російської нафти, замовником яких є ПАТ "Транснефть". Тому  сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким відбуватиметься розрахунок, визначатимуться терміни та умови компенсації додаткових витрат АТ "Укртранснафта".

В "Укртранснафті" повідомили, що наразі компанія звільнила одну нитку нафтопроводу "Дружба" від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит українською ділянкою нафтопроводу.

"Нафта з підвищеним вмістом хлорорганики перекачуватиметься партіями європейським споживачам відповідно до графіку, затвердженого усіма зацікавленими сторонами. Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України до Угорщини і Словаччини може зайняти від чотирьох до шести місяців. Цей термін залежатиме від концентрації хоорорганічних сполук у залишках сировини", - розповіли в "Укртранснафті".

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в тому числі і Україна. Зокрема АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня.

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