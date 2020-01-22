"Укртрансгаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону у зв'язку з блокуванням 2,3 млрд гривень коштів підприємства рішенням Арбітражного суду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгаза".

Повідомляється, що підприємство звернулося в Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у зв'язку з рішенням суду про стягнення 2,3 млрд гривень з "Укртрансгаз" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест" і ЗАТ "Укренергозбут". В результаті на все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.

"Укртрансгаз звертається в слідчі органи для захисту своїх інтересів, оскільки зараз блокування грошових коштів та їх незаконне розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи із забезпечення сталого проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві наголошують, що після завершення анбандлинга, з 1 січня компанія виконує функцію Оператора газових сховищ і налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ "Оператор ГТС України" за підтримання надійного і безперебійного транспортування природного газу споживачам.

РБК-Україна писало, що фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального сезону складе 6600 гривень за тис. кубічних метрів з ПДВ без транспортування. На даний момент в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу куб. метрів, а для промисловості - 7755 гривень.