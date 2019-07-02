"Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу ГТС

АТ "Укртрансгаз" передав з 1 липня 2019 року функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України до ТОВ "Оператор ГТС України", засновником якої на 100% є "Укртрансгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, це крок в реалізації проекту з підготовки до юридичного та операційного відокремлення функції транспортування газу від видобутку та продажу газу - анбандлінгу.

Товариство працюватиме як окрема юридична структура в підпорядкуванні АТ "Укртрансгаз" до 31 грудня 2019 року - строку закінчення поточного договору на транзит природнього газу з ПАО "Газпром". За цей час Оператор має отримати всі необхідні ліцензії та пройти попередню сертифікацію з боку НКРЕКП з подальшим підтвердженням секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Після цього 1 січня 2020 року Оператор вийде зі складу Групи "Нафтогаз" та буде переданий в управління організації, уповноваженої Кабінетом міністрів України, що стане остаточним виконанням умови щодо незалежності Оператора ГТС.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року в Україні була створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз". Рішення про створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" було прийняте акціонером АТ "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз України" 29 січня 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 5 червня вніс зміни до плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу. Згідно з планом "Нафтогаз" повинен забезпечити вжиття заходів, необхідних для належного функціонування з 1 січня 2020 року ПАТ "Магістральні газопроводи України" як оператора газотранспортної системи.