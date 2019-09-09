"Укртрансгаз" повністю заповнив шість газосховищ

"Укртрансгаз" припинив закачування газу вже на шести (з десяти) підземних газосховищах у зв’язку із досягненням планових обсягів на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, станом на 7 вересня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,8 млрд кубометрів.

Як зазначили в прес-службі, "Укртрансгаз" вже виконав 85% робіт з ремонту і модернізації об’єктів ГТС України в рамках реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020.

За травень-серпень 2019 року відповідно до графіків виконання виробничих програм було обстежено 142,2 км трубопроводів, здійснено капітальний ремонт 11,5 км магістральних газогонів, 26 свердловин на газосховищах та 11 газоперекачувальних агрегатів, відремонтовано 858 одиниць автотранспортної техніки, а також відновлено 3541 км ліній зв’язку та 16,6 км ліній електропередач на об’єктах ГТС. Звершено 9 з 13 комплексів планово-профілактичних та ремонтних робіт.

Нагадаємо, на початку вересня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,7 млрд кубометрів газу що є найбільшим показником за останні сім років. За даними прес-служби "Нафтогазу", компанія продовжує закачувати по 78 млн кубометрів на добу. У компанії запевняють, що "Нафтогаз" до початку опалювального сезону матиме в ПСГ 20 млрд кубометрів газу.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.