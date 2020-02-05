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"Укртрансгаз" обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов

Новости » Экономика     05.02.2020 - 12:00
"Укртрансгаз" обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Со счетов компании уже списали 50 млн грн по решению суда

Предприятие группы "Нафтогаз", АО "Укртрансгаз" обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с арестом всех счетов и активов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, после выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации действий третьих лиц по завладению имуществом "Укртрансгаза".

В настоящее время наиболее масштабной является требование 2 336 млн грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". Арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.

"Аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

В конце января "Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в связи с блокированием 2,3 млрд гривен средств предприятия решением Арбитражного суда Киева.

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