"Укртрансгаз" готує ГТС до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020

"Укртрансгаз" продовжує готувати об'єкти газотранспортної системи (ГТС) до роботи в реверсному режимі в рамках підготовки до опалювального сезону 2019/2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як заявили в "Укртрансгазі", триває капітальний ремонт компресорної станції "Комарно", розташованої у Львівській області. Ця станція задіяна в транспортуванні газу через кордон України з Польщею.

"Модернізація станції дозволить істотно підвищити маневреність і надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Робота станції забезпечить створення додаткової гарантованої потужності імпорту природного газу та його постачання споживачам України взимку, а також закачування в підземні сховища газу на зберігання в літній період", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що проектна потужність модернізованої ділянки складе 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі і 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

"Головне завдання капітального ремонту на станції полягає в підключенні нової технологічної ділянки трубопроводу, перемички довжиною 420 м, що дозволить виконувати реверс на магістральному газопроводі "Комарно-Держкордон Ду700". Зараз ході виконання ремонтних робіт на об'єкті становить близько 50%", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що завершити ремонт планується до кінця жовтня 2019 року.

Нагадаємо, термін дії поточного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується в кінці 2019 року.

У липні Росія запропонувала Україні продовжити контракт з транзиту газу на один рік. Переговори по новому контракту повинні відбутися 19 вересня за участю представників України, Росії та Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України з 2,5% від ВВП в 2019 році до 2,9% у 2020 році і 3,4% в 2021 році, що відображає зниження плати за транзит газу. Fitch очікує, що нездатність досягти угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом" вплине на зниження доходів від транзиту, але не призведе до енергетичного дефіциту.

Додамо, Національний банк України прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться до 50 млрд кубометрів