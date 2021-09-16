Мінінфраструктури запускає кардинальні зміни в "Укртрансбезпеці", - експерт

Міністерство інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим запускає ряд кардинальних змін в роботі Державної служби безпеки на транспорті (Укртрансбезпеці).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова.

Він зазначив, що за останні два роки українські дороги в ході програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" побачили стільки ремонтів, скільки не бачили за всі роки незалежності.

"Але, напевно, у багатьох, як і у мене самого, кров з очей, коли по свіжому хорошому асфальту повзе перевантажена фура. Власнику фури при цьому плювати, що через перевантаження на новій трасі утворюються вибоїни, колійність, асфальт пливе або тріщить. І ось, нарешті, на арену виходить Державна служба безпеки на транспорті", - пише Биков.

За його інформацією, контроль за реорганізацію ДСБТ покладено на заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма.

Уже звільнений колишній глава Укртрансбезпеки Єгор Прокопчук і його заступник. Кадрові зміни охоплять всю структуру служби. Очікується, що конкурси на нових інспекторів будуть проведені за моделлю, добре відомою по патрульних у Нацполіції, але з урахуванням тих недоліків, які вона мала.

Одна з найважливіших змін у роботі Укртрансбезпеки буде пов'язана із запровадженням автоматичного габаритно-вагового контролю. Парламент вже прийняв закон про автоматичні штрафи за перевантажені транспортні засоби.

"Тепер дані з майданчиків "Зважування-в-русі" (WIM-комплексів), встановлених на відремонтованих дорогах, стануть підставою для штрафів. Норми вступлять в силу вже з 1 жовтня. Максимальний штраф за порушення - 51 тис. грн", - нагадав Биков.

Також почав роботу е-сервіс "Шлях", яким скористалися 5 тис. перевізників, оформлюючи сервіси від ДСБТ в електронному вигляді. Скасована практика розподілу дозволів на міжнародні перевезення в ручному режимі. Їх також планують повністю автоматизувати в системі "Шлях".

"Таким чином, "Велике будівництво" Зеленського запустило цілий ряд змін на дорогах - тому що ця президентська програма не тільки про асфальті. Дороги - як прозора вітрина нашої країни. Через неї дуже добре видно, чи є в цьому будинку порядок і дотримуються люди в ньому законів", - підсумував експерт.