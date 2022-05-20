"Укртелеком" відновив зв'язок в низці населених пунктів Херсонської області

Компанія "Укртелеком" закінчила ремонтні роботи й відновила послуги в низці населених пунктів. У тому ж числі й Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку " Укртелекому ".

"Закінчено ремонтні роботи та відновлено послуги для абонентів низки населених пунктів в Одеській, Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях ", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що проблеми зв'язком доволі часто зустрічаються в східних й південних регіонах нашої країни, де найбільше точаться бої з окупантами. Складнощі виникають через те, що російські військові не підпускають фахівців до пошкодженого обладнання операторів. Однак, нещодавно, після довготривалої відсутності мобільного зв’язку в Луганській області, його нарешті знову відновили.

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