"Укртелеком" підвищив тарифи

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 18 вересня 2018 року № 488 оприлюднено в газеті "Урядовий кур'єр" та набирає чинності з 1 січня 2020 року. Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

Згідно з повідомленням, з 1 січня 2020 року встановлені нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросте на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон зросте на 10% - з 59,59 грн до 65,55 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, якими було підвищено тарифи на послуги "Укртелекому".

Як повідомляло РБК-Україна, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зростуть на 10-12,5%.