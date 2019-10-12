"Укрспортзабезпечення" закупило незареєстровані препарати на 8 млн гривень

Служба безпеки України викрила на мільйонних зловживаннях трьох керівників державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що протягом 2017-2018 років начальник, перший заступник та заступник начальника "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" вступили у змову з державним тренером - головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту.

Посадовці без реальної потреби закупили перелік засобів та виробів, що не відносяться до лікарських засобів, не мають медичного призначення та не зареєстровані в Україні. Сума завданих державному бюджету від цієї афери збитків становить понад 8 млн гривень.

"Ця оборудка поставила під загрозу функціонування національних штатних команд у зв'язку із відсутністю допінг контролю цієї продукції", - відзначають в СБУ.

Наразі всьому керівному складу Управління "Укрспортзабезпечення" оголошено про підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Перевіряється причетність інших посадовців державного підприємства до розтрати бюджетних коштів. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює заступника міського голови Дніпра та комерсанта з окупованого Донецька у присвоєнні 17 млн грн з держбюджету.

РБК-Україна писало, що СБУ затримало жінку і її спільника, які незаконним шляхом привласнили три об'єкта нерухомості в Дніпрі на загальну суму понад 23 мільйони гривень.