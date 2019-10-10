ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ підозрює заступника мера Дніпра в перерахуванні 17 млн грн комерсанту з Донецька

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 16:23
СБУ підозрює заступника мера Дніпра в перерахуванні 17 млн грн комерсанту з Донецька
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Заступнику мера повідомили про підозру

Служба безпеки України (СБУ) підозрює заступника міського голови Дніпра та комерсанта з окупованого Донецька у присвоєнні 17 млн грн з держбюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ встановила, що в 2018 р чиновник уклав договори з директором приватного підприємства, який зареєстрований та фактично мешкає в Донецьку. При цьому роботи за договором комерсант "фактично не виконав".

При цьому з Держказначейства на рахунки підприємства бізнесмена було перераховано майже 17 млн грн.

"Бюджетні кошти, перераховані на рахунки суб'єкта господарської діяльності, виведені в тіньовий сектор економіки та присвоєні фігурантами справи з участю підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності", - йдеться у повідомленні.

Заступнику мера і двом керівникам структурних підрозділів мерії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 КК.

Нагадаємо, СБУ затримала керівника митного посту в Чернігівській області у підозрі в угоді, за якою держбюджет щомісяця втрачав більше мільйона гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила керівництво "Дніпровського метрополітену" на закупівлі непридатного обладнання, через що з'явилася загроза життю пасажирів.

ГПУ та СБУ просять порушити справу проти чиновників Міграційної служби та ДК "Україна" Бойовики вербують іноземців для шпигунства в Україні, - СБУ
Новини України ФК ДніпроСлужба безпеки Україникоррупция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся