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"Укрспецекспорт" повернули до складу "Укроборонпрому"

Новини » Економіка    27.09.2019 - 12:03
"Укрспецекспорт" повернули до складу "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Компанію вивели з-під контролю Укроборонпрому в серпні

Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус підписав указ про повернення підприємства "Укрспецекспорт" під контроль концерну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

На думку керівництва "Укроборонпрому", попередня редакція статуту підприємства "Укрспецекспорт" загрожувала цілісності системи управління концерном, а тому повинна була бути змінена.

"Зміни до статуту Державної компанії "Укрспецекспорт", внесені 19 серпня 2019 попереднім керівництвом Концерну, наділялася непритаманними їй повноваженнями. Також істотно зменшувалися важелі впливу самого Концерну на діяльність "Укрспецекспорту", - повідомили в концерні, посилаючись на висновок юридичної експертизи установчих документів.

Як зазначається, творці нового статуту хотіли зосередити контроль над "Укрспецекспортом" в руках однієї людини - керівника підприємства.

Варто підкреслити, що "Укрспецекспорт" є найбільшим експортером зброї і військової техніки в країні.

Нагадаємо, у серпні екс-керівник "Укроборнпрому" Павло Букін своїм наказом затвердив нову редакцію статуту "Укрспецекспорту", яким фактично вивів підприємство з-під контролю "Укрооборонпрому".

Також повідомлялося, що в концерні триває внутрішнє розслідування, яке має з'ясувати всі обставини, пов'язані з реєстрацією попередньої редакції статуту "Укрспецекспорту".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Абромавічус запропонував продати ракетний крейсер "Україна". За його словами, в даний момент Україна не потребує ракетному крейсері такого масштабу. У концерні планують побудувати кораблі меншого масштабу, але в більшій кількості.

Абрамавичус обговорив з радником президента США реформу "Укроборонпрому" Абромавичус запропонував продати ракетний крейсер "Україна"
Новини України УкрспецэкспортУкроборонпром
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