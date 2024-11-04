"Укрпочта" запустит две новые услуги: о чем речь

В следующем году "Укрпочта" запустит курьерскую доставку по всей Украине. В Киеве же пилотный проект запустят уже с декабря.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский на "Самит CEO", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьеров, потому что почтальон - это от слова носить письма", - отметил гендиректор.
Определить курьеров компании можно будет по фирменному цвету "Укрпочты". Их рюкзаки будут желтыми. Обслуживанием почтоматов также будут заниматься курьеры. Однако, в отличие от курьерской доставки, получить посылку в почтоматах можно будет в любое удобное время.
"И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с помощью курьерской доставкой", - рассказал Смелянский.
Напомним, "Укрпошта" ввела еще одно ограничение. Она не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или с повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Норма начнет действовать с 11 ноября.
Ранее РБК-Украина сравнивало услуги двух почтовых операторов Украины - "Укрпочты" и "Новой почты" по стоимости услуг и скорости доставки посылок.