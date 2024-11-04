"Укрпочта" запустит две новые услуги: о чем речь

"Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьеров, потому что почтальон - это от слова носить письма", - отметил гендиректор.

Определить курьеров компании можно будет по фирменному цвету "Укрпочты". Их рюкзаки будут желтыми. Обслуживанием почтоматов также будут заниматься курьеры. Однако, в отличие от курьерской доставки, получить посылку в почтоматах можно будет в любое удобное время.

"И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с помощью курьерской доставкой", - рассказал Смелянский.