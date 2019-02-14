"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою

Навесні монетизовані субсидії отримають близько 1,1 млн пенсіонерів

В течение марта-мая "Укрпошта" будет доставлять монетизированные субсидии наличными деньгами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпошту".

Также сообщается, что каждому получателю субсидий направят уведомление, за что назначена субсидия и как получить эти деньги. Весной компания будет доставлять деньги тем пенсионерам, который получают пенсии через "Укрпошту" (1,1 млн клиентов).

Уточняется, что пенсионеры, которых обслуживает "Укрпошта", получат субсидии наличными в день получения пенсии. В компании отметили, что по результатам анализа эффективности пилотного проекта будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Отметим, получатели субсидий будут получать деньги за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Напомним, ранее правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме. Для получения денег нужно открыть счет в "Ощадбанке", пенсионерам можно этого не делать.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.