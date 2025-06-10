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"Укрпочта" вводит новые правила для посылок с наложенным платежом: о чем речь

Вторник 10 июня 2025 17:29
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"Укрпочта" вводит новые правила для посылок с наложенным платежом: о чем речь Иллюстративное фото: "Укрпочта" ввела новые правила (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Иван Носальский

"Укрпочта" со следующего месяца введет лимиты на наложенный платеж. Изменения коснутся только получения наличных в отделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту" в Telegram.

Как объяснили в компании, для того, чтобы придерживаться требований законодательства, они решили ввести новые лимиты на наложенный платеж.

С 1 июля вводятся новые ограничения для украинцев, которые получают деньги наличными в отделениях:

  • максимум можно получить 100 тысяч гривен за месяц.
  • максимум 10 таких выплат за месяц.

При этом лимиты на наложенные платежи для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются неизменными:

  • до 29 999 гривен в день;
  • до 50 операций в день;
  • до 250 000 грн в месяц;
  • до 500 операций в месяц.

Новые тарифы "Новой почты"

Напомним, в конце апреля "Новая почта" ввела новые тарифы на международную доставку.

Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

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