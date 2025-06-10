"Укрпочта" вводит новые правила для посылок с наложенным платежом: о чем речь
"Укрпочта" со следующего месяца введет лимиты на наложенный платеж. Изменения коснутся только получения наличных в отделении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту" в Telegram.
Как объяснили в компании, для того, чтобы придерживаться требований законодательства, они решили ввести новые лимиты на наложенный платеж.
С 1 июля вводятся новые ограничения для украинцев, которые получают деньги наличными в отделениях:
- максимум можно получить 100 тысяч гривен за месяц.
- максимум 10 таких выплат за месяц.
При этом лимиты на наложенные платежи для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются неизменными:
- до 29 999 гривен в день;
- до 50 операций в день;
- до 250 000 грн в месяц;
- до 500 операций в месяц.
Новые тарифы "Новой почты"
Напомним, в конце апреля "Новая почта" ввела новые тарифы на международную доставку.
Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.
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