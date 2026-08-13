"Укрпочта" установит 1000 почтоматов: как предложить место возле своего дома

Главное: "Укрпочта" установит 1000 новых уличных почтоматов вместе с компанией Модерн-Экспо.

вместе с компанией Модерн-Экспо. У почтоматов будут почтовые ящики, поэтому через них можно будет не только получать посылки, но и отправлять письма.

В первую очередь их планируют устанавливать в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.

и других крупных городах. Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата возле своего дома.

возле своего дома. "Укрпочта" планирует продолжить установку почтаматов, поскольку спрос на них превышает первую тысячу.

Где установят новые почтоматы

"Укрпочта" реализует проект вместе с компанией Модерн-Экспо, специализирующейся на производстве почтоматов.

Новые конструкции будут не только для получения посылок. У них также будут почтовые ящики, через которые можно будет отправлять письма.

Сейчас компания ищет локации для первой тысячи почтоматов. Прежде всего, речь идет о местах возле жилых домов.

Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата. После этого "Укрпочта" проверит локацию, согласует место и условия сотрудничества.

Укрпочта планирует установить еще больше почтоматов

"Я знаю, что спрос значительно больше, чем эти 1000 почтаматов. Мы продолжим закупку и установку почтоматов и дальше, а также значительно расширим сеть через почтоматы наших партнеров", - заявил Смелянский.

Подать заявку на установку почтомата можно через соответствующий раздел на сайте "Укрпочты".