"Укрпочта" установит 1000 почтоматов: как предложить место возле своего дома

"Укрпочта" запускает производство и установку 1000 новых уличных почтоматов. Их планируют размещать возле жилых домов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Threads.
Главное:
"Укрпочта" реализует проект вместе с компанией Модерн-Экспо, специализирующейся на производстве почтоматов.
Новые конструкции будут не только для получения посылок. У них также будут почтовые ящики, через которые можно будет отправлять письма.
Сейчас компания ищет локации для первой тысячи почтоматов. Прежде всего, речь идет о местах возле жилых домов.
Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата. После этого "Укрпочта" проверит локацию, согласует место и условия сотрудничества.
"Я знаю, что спрос значительно больше, чем эти 1000 почтаматов. Мы продолжим закупку и установку почтоматов и дальше, а также значительно расширим сеть через почтоматы наших партнеров", - заявил Смелянский.
Подать заявку на установку почтомата можно через соответствующий раздел на сайте "Укрпочты".
Ранее мы писали о том, что в конце июня "Укрпочта" расширила сеть почтоматов. Их установили в Одесской области, Виннице, Хмельницком и Николаеве. На тот момент в Украине уже заработали 277 почтоматов.
Читайте также о том, что недавно "Укрпочта" заявила, что упростит правила ряда ежедневных платежей. В частности, она перестанет требовать РНОКПП (идентификационный код) для операций на сумму до 5 000 грн. Изменения коснутся оплаты коммуналки, мобильной связи и т.п.