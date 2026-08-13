RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Укрпочта" установит 1000 почтоматов: как предложить место возле своего дома

16:38 13.08.2026 Чт
2 мин
Смелянский назвал города, в которых почтоматы будут устанавливать в первую очередь
aimg Василина Копытко
Компания сейчас ищет места для новых почтоматов (фото: facebook.com.ukrposhta)

"Укрпочта" запускает производство и установку 1000 новых уличных почтоматов. Их планируют размещать возле жилых домов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Threads.

Главное:

  • "Укрпочта" установит 1000 новых уличных почтоматов вместе с компанией Модерн-Экспо.
  • У почтоматов будут почтовые ящики, поэтому через них можно будет не только получать посылки, но и отправлять письма.
  • В первую очередь их планируют устанавливать в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.
  • Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата возле своего дома.
  • "Укрпочта" планирует продолжить установку почтаматов, поскольку спрос на них превышает первую тысячу.

Где установят новые почтоматы

"Укрпочта" реализует проект вместе с компанией Модерн-Экспо, специализирующейся на производстве почтоматов.

Новые конструкции будут не только для получения посылок. У них также будут почтовые ящики, через которые можно будет отправлять письма.

Сейчас компания ищет локации для первой тысячи почтоматов. Прежде всего, речь идет о местах возле жилых домов.

Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата. После этого "Укрпочта" проверит локацию, согласует место и условия сотрудничества.

Читайте также: "Укрпочта" сделала важное заявление о выплате пенсий: что и для кого изменится с октября

Укрпочта планирует установить еще больше почтоматов

"Я знаю, что спрос значительно больше, чем эти 1000 почтаматов. Мы продолжим закупку и установку почтоматов и дальше, а также значительно расширим сеть через почтоматы наших партнеров", - заявил Смелянский.

Подать заявку на установку почтомата можно через соответствующий раздел на сайте "Укрпочты".

Ранее мы писали о том, что в конце июня "Укрпочта" расширила сеть почтоматов. Их установили в Одесской области, Виннице, Хмельницком и Николаеве. На тот момент в Украине уже заработали 277 почтоматов.

Читайте также о том, что недавно "Укрпочта" заявила, что упростит правила ряда ежедневных платежей. В частности, она перестанет требовать РНОКПП (идентификационный код) для операций на сумму до 5 000 грн. Изменения коснутся оплаты коммуналки, мобильной связи и т.п.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпочта