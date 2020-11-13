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"Укрпошта" встановила режим роботи під час карантину вихідного дня

Автор: Олександр Білоус

Робота поштових операторів дозволена під час карантину

"Укрпошта" залишає без змін режим роботи своїх відділень під час дії карантину вихідного дня до 30 листопада. Постановою Кабінету міністрів України дозволена робота операторів поштового зв’язку.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поштові офіси продовжують працювати стандартно без змін у роботі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у прес-службі нагадали, що на час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" по всій Україні працюватимуть без вихідних, інші відділення - за раніше встановленим графіком.

Нагадаємо, з 1 листопада 200 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних під час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят. А з 1 грудня ще 50 відділень почнуть роботу в такому режимі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити карантин вихідного дня. Відповідно до постанови, обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 29-30 листопада.

На вихідних забороняється робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

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