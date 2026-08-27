"Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности: что это изменит для международных посылок

"Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности, которая будет работать с рисками во время международного почтового обмена. В компании отмечают, что новая система должна повысить безопасность отправки и одновременно сократить задержки посылок во время проверок.

Главное:

"Укрпочта" использует 159 авиамаршрутов и работает с 230 странами и территориями мира.

Специалисты новой службы прошли обучение с участием экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности.

Укрпочта планирует расширять использование рентгеновского оборудования и искусственного интеллекта для анализа рисков.

Служба будет работать во взаимодействии с Государственной таможенной службой.

По словам Игоря Смилянского, создание собственной службы авиабезопасности не означает возобновление авиарейсов из Борисполя, однако "Укрпочта" готовится к такому сценарию.

''Это означает, что "Укрпочта" хочет не просто быстро доставлять посылки, а делать это надежно и безопасно для наших партнеров'', – отметил глава почтового оператора.

В настоящее время компания использует 159 авиамаршрутов и осуществляет международный почтовый обмен с 230 странами и территориями мира. Основными авиахабами для почтовых потоков Лондон, Франкфурт, Варшава, Рига и Кишинев. Резервные маршруты проходят через Прагу, Амстердам, Бухарест и Братиславу.

Необходимость усиления контроля связана, в частности, с требованиями стран-партнеров по безопасности международных перевозок. Речь идет о недопущении попадания в почтовые отправления оружия, запрещенных веществ или взрывоопасных предметов.

В то же время, проверки отдельных отправлений могут задерживать значительные объемы почты. Смелянский объяснил, что "Укрпочта" выпускает за границу более 90% посылок максимум в течение 24 часов, однако из-за проблем с несколькими отправлениями может задерживаться целая партия.

''Очень досадно, когда из-за вопросов до 1–5 посылок в аэропорту или на границе останавливается целая 20-тонная фура, а тысячи посылок задерживаются на 1–2 дня из-за проверки на опасные грузы'', – рассказал он.

По его словам, такие задержки имеют последствия не только для логистики. Для украинских предпринимателей скорость международной доставки оказывает влияние на отношения с покупателями, рейтинги продавцов на маркетплейсах, повторные заказы и конкурентоспособность украинских товаров за рубежом.

Специалисты новой службы прошли обучение под руководством экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Подготовка охватывала международные методики формирования рисков-профилей и выявление опасных и запрещенных вложений.

Система авиабезопасности "Укрпочта" развивает совместно с Государственной таможенной службой. При этом, как отметил Смилянский, служба не заменяет таможенный контроль, а работает с таможней во взаимодействии.

В дальнейшем компания планирует инвестировать в специализированное оборудование, в частности, современные рентген-системы и рентгенотелевизионные интроскопы на автоматизированных сортировочных хабах. Также "Укрпочта" планирует использовать искусственный интеллект для анализа риск-профилей и других видов контроля.

''Это позволит ускорить весь процесс – от обработки посылки на терминале до ее передачи таможне'', – сообщил Смилянский.

По его словам, главная цель новой системы – сделать контроль отправлений достаточно жестким для обеспечения безопасности, но в то же время незаметным для клиентов, чтобы они получали международные посылки в скорые сроки.

Напомним, ранее "Укрпочта" объявила о запуске производства и установки 1000 уличных почтоматов. Их планируют размещать у жилых домов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.