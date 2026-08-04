НБУ опроверг заявление "Укрпочты" об изменениях в квитанциях за коммуналку

Национальный банк Украины не вводил новых требований по обязательному указанию налогового номера или полного номера банковской карты в квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг. Регулятор назвал информацию, распространенную "Укрпочтой", не соответствующей действующему законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины .

Главное:

НБУ заявил, что не требовал печатать налоговый номер или полный номер карты в квитанциях.

При безналичной оплате персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

Полный номер банковской карты печатать не нужно – он может быть замаскирован.

Регулятор подчеркнул, что правила не менялись, а отдельных требований для Укрпочты не существует.

НБУ проверит практику оформления платежных документов Укрпочтой.

НБУ опроверг информацию о новых требованиях

В Нацбанке заявили, что информация о якобы новых требованиях по обязательному указанию на квитанциях за коммунальные услуги налогового номера и полного номера банковской карты не соответствует действительности.

В регуляторе подчеркнули, что такие утверждения не соответствуют содержанию действующих нормативно-правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования.

Новые правила НБУ не вводил

В НБУ напомнили, что базовые требования к оформлению платежных документов действуют еще с 2022 года после вступления в силу Закона Украины ''О платежных услугах'' и Инструкцией №163.

Изменения в Инструкцию, вступившие в силу в марте 2026 года, наоборот, упростили оформление документов при оплате жилищно-коммунальных услуг, отметили в регуляторе.

Так, при безналичной оплате не нужно указывать ни фамилию, имя и отчество плательщика, ни его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ни в платежной инструкции, ни в квитанции.

В случае наличной оплаты, согласно действующим с 2018 года правилам, в квитанции указывают только ФИО плательщика.

Полный номер карты печатать не требуется

Отдельно Нацбанк опроверг утверждение о якобы обязательной печати полного номера банковской карты.

В НБУ объяснили, что при оплате картой предоставлятели платежных услуг могут указывать ее номер только в маскированном виде, когда часть цифр скрыта. Именно такой подход отвечает международным стандартам защиты платежных данных и требованиям PCI DSS.

Для ''Укрпочты'' отдельных требований не существует

Регулятор также подчеркнул, что никаких специальных или отдельных требований именно для Укрпочты нормативные документы не предусматривают.

Правила одинаковы для всех предоставлятелей платежных услуг – как банков, так и небанковских финансовых учреждений. Кроме того, все участники рынка получили одинаковый шестимесячный переходный период для адаптации к обновленным требованиям.

НБУ проверит ''Укрпочту''

В Нацбанке сообщили, что после публичных заявлений Укрпочты проверят практику оформления документов по платежным операциям на соответствие требованиям законодательства и нормативно-правовых актов по защите прав потребителей платежных услуг.

''В связи с публичными заявлениями АО “Укрпочта” Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим поставщиком платежных услуг'', - заявили в НБУ.

В то же время регулятор подчеркнул, что публичная дискуссия по регулированию должна основываться на точном содержании нормативных актов.

''Сознательное и преднамеренное распространение информации, которая искажает содержание регуляторных требований или приписывает Национальному банку требования, которые он не устанавливал, является недопустимым и безответственным поступком'', - подытожили в НБУ.



Напомним, ранее в "Укрпочте" заявили, что с 1 августа якобы во исполнение постановлений НБУ обязаны печатать на квитанциях персональные данные плательщиков (ФИО, ИНН и полный номер карты). В компании подчеркнули, что не согласны с этими нормами, и обратились в органы власти с просьбой об их отмене.