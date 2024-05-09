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Рада разрешила работникам "Укрпочты" владеть оружием

Четверг 09 мая 2024 19:40
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Рада разрешила работникам "Укрпочты" владеть оружием Иллюстративное фото: Укрпочта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада поддержала закон, позволяющий подготовленным работникам "Укрпочты" носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, работники "Укрпочты" смогут применять огнестрельное оружие с целью защиты денежных средств. Однако они будут иметь право на владение оружием только при условии, что прошли соответствующую специальную подготовку.

Работники смогут использовать оружие только в исключительных случаях:

  • для отражения нападения на персонал оператора почтовой связи в случае угрозы их жизни или здоровью;
  • для отражения группового или вооруженного нападения на объекты почтовой связи с целью обеспечения сохранности денежных средств.

Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается при:

  • в случае вооруженного нападения;
  • внезапного нападения с применением транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;
  • для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

"В случае причинения вреда жизни или здоровью лица в результате применения огнестрельного оружия работник подразделения почтовой безопасности назначенного оператора почтовой связи обязан безотлагательно оказать ей медицинскую помощь, вызвать медицинскую помощь, принять меры по обеспечению охраны места происшествия и безотлагательно сообщить об этом непосредственного руководителя и Национальную полицию Украины", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр "Укрпочты" с бесплатной доставкой.

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