"Укрпочта" будет работать в одном из городов Донецкой области по-новому: о чем речь

"Укрпочта" временно меняет принципы работы в одном из населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о городе Константиновка (Краматорский район).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

Как будет работать "Укрпочта" в Константиновке

"Внимание жителям Константиновки, Донецкой области, и тем, у кого там родные и близкие. Первое, призываю Вас эвакуироваться. Второе, когда мы говорим, что "Укрпочта" - стальная и работает до последнего, пока есть такая возможность, мы это подкрепляем действиями", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что на прошлой неделе "прошла информация", будто "почта закрывается".

"Это не наша почта закрылась. Наша "Укрпочта" работает. Но при этом мы, конечно, должны учитывать ситуацию и делать все, чтобы сохранить жизнь клиентов и работников", - сообщил Смилянский.

Смилянский во время недавней командировки в Константиновке (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Уточняется, что учитывая ситуацию с безопасностью и в координации с главой военно-гражданской администрации (ВГА) были приняты такие решения:

"Укрпочта" продолжает работу своих двух отделений в Константиновке;

отделения предоставляют услуги по выплате пенсий и социальной помощи;

отделения принимают посылки на отправку (чтобы люди, которые эвакуируются, могли отправить свои вещи);

прием посылок в Константиновку временно приостанавливают (чтобы уменьшить скопление людей);

доставку писем и газет временно приостанавливают (для сохранения жизни почтальонов и чтобы они могли помочь операторам с отправкой посылок).

Отделение в Константиновке (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

"Все посылки, которые сейчас в пути, будут доставлены (мы же не администрация США, чтобы что-то в пути останавливать)", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что бесконечно гордится командой "Укрпочты" в Константиновке.

"Договорились с Олей, нашим ТМом, быть на связи. И я еще обязательно вернусь туда выпить с девушками чаю. А пока должны сосредоточиться на том, что важно", - подытожил глава компании.

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)