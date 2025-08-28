"Укрпочта" предупреждает о задержках посылок в Херсон: что случилось

Из-за обстрелов на трассе Николаев - Херсон доставка посылок в регион может замедлиться. "Укрпочта" тестирует альтернативные маршруты, чтобы клиенты получили свои отправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение почтового оператора.
В компании отмечают, что движение на ключевой трассе ограничено из-за вражеских атак.
"Наши водители уже работают над безопасными путями доставки, чтобы вы непременно получили свои отправления", - говорится в сообщении.
"Укрпочта" призывает жителей Херсонской области к пониманию временных неудобств и благодарит за доверие.
Напомним, 20 августа "Укрпочта" закрыла все свои отделения в Константиновке в Донецкой области из-за опасности для работников и клиентов из-за обстрелов. Генеральный директор Игорь Смелянский поблагодарил почтовиков за работу в сложных условиях и отметил, что отделения в соседних городах (Дружковка, Алексеево-Дружковка, Доброполье) продолжают работать. Компания надеется вернуться в Константиновку, когда безопасность позволит.
РБК-Украина также рассказывало, что "Укрпочта" подписала конфиденциальное соглашение с Почтой США, чтобы ускорить доставку посылок: сроки сократятся с 8-10 до 6-8 дней, цены останутся без изменений. Планируется открытие доставки через четыре аэропорта (Лос-Анджелес, Чикаго, Майами, Нью-Йорк). Также договоренности могут помочь Amazon и другим площадкам запускать прямую доставку в Украину.