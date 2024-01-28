В Украине запустили первую мобильную аптеку: где она работает

В Украине начала работать первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram .

Как отметили в ведомстве, благодаря началу работы такой аптеки у жителей 80 населенных пунктов Харьковской области появится возможность приобрести лекарства.

В частности, приобретение лекарств доступно и по государственной программе "Доступные лекарства".

Такой проект направлен для того, чтобы решить вопрос доступности приобретения лекарств в селах. Мобильные аптеки будут работать в виде специального автомобиля. На нем нанесена надпись "Мобильный аптечный пункт" и информация насчет принадлежности к аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии.

Маршрут движения мобильной аптеки будут составлять исходя из потребностей общин, которые определяют семейные врачи. Также будет учитываться ситуация с безопасностью в регионе.

"Информацию о прибытии такой аптеки жители будут получать от семейного врача или местных властей", - рассказали в министерстве.

Лекарства в Украине

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писало о том, какие лекарства должны быть в аптечке у каждого украинца.