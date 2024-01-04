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"Укрпочта" начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп

Фото: пенсионеры могут получить пять LED-ламп во всех отделениях "Укрпочты" с 4 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Программа выдачи пенсионерам по пяти LED-лампам с 4 января заработала в 23 тыс. населенных пунктах по всей стране. Раньше лампы выдавали только в деревнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Отныне пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях "Укрпочты" украинских городов, кроме временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Правила остаются неизменными: для обмена LED-ламп в отделении, пенсионерам следует иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и активный номер телефона. Обменять дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры могут бесплатно, пока светодиоды есть.

"В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп", - рассказали в пресс-службе.

Программа обмена

Напомним, в Украине с января 2023 года каждому жителю предоставили возможность обменять 5 ламп накаливания на LED-лампы. Эта программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в конце 2023 пенсионеры получили возможность получить еще по пять лам. Их начали выдавать с 5 декабря во всех сельских отделениях "Укрпочты".

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