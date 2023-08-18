"Укрпочта" начала посылать пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод

Украинцы, ранее получавшие пенсии и социальные выплаты через "Укрпочту", смогут получить свои деньги за границей. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Укрпочта" предоставляет пошаговую инструкцию для получения денег за границей:
1. Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Есть два возможных варианта:
2. Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.
Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление. Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в Польше - в злотых).
Напомним, Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о выплатах "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины.
Ранее НБУ разрешил "Укрпочте" делать переводы на выплаты пенсий и денежных пособий гражданам Украины за рубежом.
Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".