Впервые за два года. Укрпочта повысила тарифы на подписку газет и журналов

"Укрпочта" повысила тарифы на подписку печатных изданий - газет и журналов на 2024 год. Они начнут действовать с завтрашнего дня, 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрпочту ".

Так, как отмечают в компании, подписка производится по новым тарифам, утвержденным Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 25.09.2023 г. №862 "Об утверждении тарифа на оформление подписки и доставку подписчикам печатных медиа и внесение изменений в приказ Министерства инфраструктуры Украины от 10 июня 2021 №323".

"Укрпочта их меняет впервые за последние два года", - говорится в сообщении.

Сроки подписки и оформление онлайн

Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей. На общегосударственные печатные медиа - до 20 декабря, а на местные - до 26 декабря 2023 года. Доставка газет и журналов в освобожденных населенных пунктах возобновляется, если это безопасно для клиентов и работников Укрпочты.

"Оформить подписку можно онлайн, а также в почтовых отделениях и через почтальонов. Среди тех, кто оформит подписку на сумму от 100 грн не менее чем на 6 месяцев, будут разыгрываться призы", - добавляют в компании.

Новые тарифы

Услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (по одному адресу независимо от количества изданий) составит 15,00 грн (без НДС).

"До сих пор стоимость операций, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от нескольких составляющих: веса и объема издания (страниц) и количества выходов на минимальный срок подписки", - напомнили в "Укрпочте".

Теперь достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное. Доставка одного экземпляра составит:

для общегосударственных медиа - 5,00 грн;

для местных медиа - 4,00 грн.

Нововведения "Укрпочты"

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники "Укрпочты" могут отказать клиентам в приеме отправки за ненадлежащую упаковку. Обновленный порядок упаковки почтовых отправлений можно просмотреть по ссылке. Также с 1 июля "Укрпочта" больше не принимает и не доставляет бандероли. В то же время "Укрпочта" снизила стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.