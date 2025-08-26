"Укрпочта" подняла тарифы на посылки из-за новых правил в США

Как отметили в пресс-службе, с 29 августа США отменяют норму de minimis, которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.

Из-за этого почтовые операторы в ЕС объявили о паузе в отправлениях в Америку для подготовки к новым тарифам.

В пресс-службе заявили, что "Укрпочта" не останавливала отправку благодаря международным партнерам, в частности компании Zonos, а сразу подняла тарифы.

Повышение тарифов

Тарифы "Укрпочты" на доставку в США вырастут, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления, сообщили в "Укрпочте".

"Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Многие частные компании уже вводят отдельные брокерские сборы или существенно поднимают действующие. "Укрпочта" же пошла другим путем: никаких новых сборов не будет", - сообщили в пресс-службе.

Новые пошлины

В "Укрпочте" сообщили, украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10% - то есть на сумму пошлины, определенной президентом Дональдом Трампом для Украины. В то же время это меньше чем для других стран Европы (от 15%).

В компании также отмечают, что под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. Исключение - только для писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до 100 долларов.

"Укрпочта" предупреждает: злоупотреблять этой нормой опасно - американская таможня усиливает проверки, и попытки занизить стоимость могут обернуться задержками или даже возвратом отправлений.

"Если вы продавец и получаете оплату за товар, категорически не указывайте, что эти товары являются подарками. В почтовой таможенной декларации CN22/23 нужно указать "продажа товаров", указать реальную стоимость и выбрать правильный код товара", - говорится в сообщении.