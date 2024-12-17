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"Укрпочта" объявила график работы на рождественско-новогодние праздники

Украина, Вторник 17 декабря 2024 09:46
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"Укрпочта" объявила график работы на рождественско-новогодние праздники Фото: Игорь Смелянский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, государственная компания "Укрпочта", не будет работать 1 января 2025 года. В Украине это обычный рабочий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского во время телемарафона.

"24 декабря мы работаем до 17:00. И 31 декабря мы работаем до 17:00. 1 января - выходной. Все остальные дни - согласно расписанию", - сказал Смелянский.

Напомним, Рождество в Украине отмечают 25 декабря, Новый год - 1 января.

В то же время в Украине во время действия военного положения отменены выходные дни на государственные и религиозные праздники. Также не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Ранее второй крупнейший оператор почтовой связи, частная компания "Новая почта", также заявила, что не будет работать 1 января.

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

  • 25 декабря - по своему обычному расписанию
  • 31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.

Остальные дни - "Новая почта" будет работать по обычному графику.

Отметим, НБУ почти не изменит Регламент работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в конце года.

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