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"Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 12:36
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"Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год Фото: "Новая почта" сделает себе выходной на 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания "Новая почта", обнародовала график работы на Рождество и Новый год. Выходным будет 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

  • 25 декабря - по своему обычному расписанию
  • 31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.

В остальные дни "Новая почта" будет работать по обычному графику.

Отсутствие выходных во время войны

Отметим, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

НБУ почти не изменит Регламент работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в конце года.

Напомним, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Обе компании постоянно повышают стоимость доставки посылок.

"Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом. Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах.

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