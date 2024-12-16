"Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год
Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания "Новая почта", обнародовала график работы на Рождество и Новый год. Выходным будет 1 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:
- 25 декабря - по своему обычному расписанию
- 31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)
- 1 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
В остальные дни "Новая почта" будет работать по обычному графику.
Отсутствие выходных во время войны
Отметим, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
НБУ почти не изменит Регламент работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в конце года.
Напомним, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Обе компании постоянно повышают стоимость доставки посылок.
"Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом. Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах.